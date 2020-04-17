"Küresel Tehdit" belgeseli, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olan koronavirüsün tüm ayrıntılarını ekrana getirecek.

Virüsün kıtalar arası yolculuğu, yapılan fedakarlıklar, kriz dönemindeki alınan zorlu kararlar ve hiç duyulmamış ilham kaynağı hikayeler, belgeselde izleyiciyle buluşacak.

Tüm dünyada milyonlarca insana bulaşan, hayatı ve ekonomileri durma noktasına getiren koronavirüs salgınında yaşananlara tanıklık edeceğimiz “Küresel Tehdit: KOVİD-19”, 18 Nisan Cumartesi 12.35'te TRT Belgesel’de. pic.twitter.com/T7BLsci6dH — TRT Belgesel#EvHayatDolu (@TRTBelgesel) April 17, 2020

Yaşanılan zorlu mücadeleyi aktaran ve 6 bölümden oluşan belgesel, salgına farklı bir perspektiften bakılmasını sağlayacak. Belgeselin ilk bölümünde, Çin'de başlayan bu hastalığın, milyonluk bir şehrin nasıl karantinaya alınmasına yol açtığı işlenecek.

Küresel Tehdit, ilk bölümüyle yarın saat 12.35’te TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.