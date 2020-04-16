Gerçeküstü eserleri ile sanat tarihinde derin izler bırakan dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali’nin eserleri kendi adını taşıyan müzede sergileniyor. Müze, İspanya’nın Katalonya bölgesine bağlı Figueres kentinde bulunuyor. Aslında belediye tiyatrosu olarak kullanılan müze binası, İspanya İç Savaşı sırasında bombalanarak ağır hasar aldı. 1960 yılında ise Salvador Dali’ye bağışlandı. Ünlü sanatçı, binayı restore ettirdi ve 1974’te kendi adıyla müze haline getirdi.

Dali Müzesi binası, sanatçı için özel bir anlama sahipti. Çünkü ünlü ressam, henüz 14 yaşındayken ilk sergisini o binada açmıştı. Bugün müzede sanatçının 4 binden fazla eseri sergileniyor. Bu eserler, sadece resimlerden ibaret değil... Dali imzası taşıyan kolajlar, heykeller ve mekanik çalışmalar, en az resimler kadar hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Üstelik ziyaretçiler El Greco, Marchel Duchamp ya da Antoni Pitxot gibi sanat tarihine geçmiş başka ünlü isimlerin eserlerini görme şansına da ulaşıyor.

1989 yılında hayata veda eden bu sıra dışı ressamın mezarı da yine müzede bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle kapılarını kapalı tutan Dali Müzesi https://www.salvador-dali.org/en/ adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor.