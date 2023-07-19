TRT 12 PUNTO devam ediyor

16 Temmuz'da başlayan TRT 12 Punto tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul'da 12 finalist dünyanın önemli senaryo danışmanlarıyla toplantılar yaparak senaryolarını geliştiriyor.

Bir yandan da Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimlerinin katılımıyla masterclasslar, paneller ve söyleşiler düzenleniyor.

5'incisi düzenlenen 'TRT 12 Punto'ya katılan isimlerden biri de Doha Film Enstitüsü CEO’su Fatma Alremaihi...

"Salgın sonrası zorluklar yaşayan film endüstrisi için bu büyük bir fırsat"

Alremaihi, aynı zamanda jüri üyesi....

Alremaihi, "Sinemacıları Güçlendirmek: Doha Film Enstitüsü’nün Film Destekleri" masterclassında konuştu.

Alremaihi, "Burada olmaktan, TRT 12 Punto’nun tekrar uluslararası jüri üyesi olmaktan onur duyuyorum. Burada film yapımcılarını görmek, projelerini geliştirmek, sunumlarını dinleyerek. Kimlerin ödül alacağına karar vereceğiz. Bu özellikle salgın sonrası hala zorluklar yaşayan film endüstrisi için büyük bir fırsat" dedi.

"13 yıldır yarattığımız ekosistemi konuştuk"

Alremaihi sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl enstitü olduğumuzu, kuruluşumuzu, hedef ve misyonlarımızı, programımızı ve 13 yıldır yarattığımız ekosistemi konuştuk. Finansal, eğitim, prodüksiyon, festival gibi film etkinliklerine katkı veriyoruz. Bu alanda deneyim paylaşmayı önemsiyoruz"

TRT Sinema Müdürlüğü tarafından düzenlenen "TRT 12 Punto" 23 Temmuz'a kadar devam edecek.

Pazar günü yapılacak gala ile kapanış töreninde, 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü", 6 projeye ise "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.