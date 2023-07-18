Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak

İkinci Dünya Savaşı döneminde Ankara Kalesi’nin altında tabiri caizse ikinci bir şehir oluşturuldu.

Avrupa’da kıyasıya bir savaş devam ediyordu. Uçakların bombaladığı şehirler yerle bir oluyordu. Milyonlarca Avrupalı siren sesleriyle kendilerini sığınaklara atıyordu. Türkiye de durumun vahametini gördü ve her ihtimale karşı bir kaya kütlesi olan Ankara Kalesi altına bir sığınak inşa etmeye karar verdi.

Gizli sığınağa 3 kapıdan giriliyor, kısa süreli olarak 3 bin 600 kişi kalabiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin emniyetli şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen sığınak, hiçbir zaman aktif olarak kullanılmadı.

Almanlar tarafından inşa edilen gizli sığınağa giriş 3 ayrı kapıdan sağlanıyor. Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli 1200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor.

Sığınağın içerisi tam 1200 metrekarelik kapalı bir alan. Bu alanda, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane ve 2 tuvalet bulunuyor.

Altındağ Belediyesi gizli savaş sığınağını müzeye dönüştürüyor

Son zamanlarda sığınakta bir hareketlilik var.

İçişleri Bakanlığı, imzalanan protokol çerçevesinde sığınağın müzeye dönüştürülmesi için Altındağ Belediyesi'ne tahsis etti. Belediye ekipleri de çalışmaya başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çalışmalarla ilgili TRT Haber'e bilgi verdi.

Ankara Kalesi eteklerinde 2. Dünya Savaşı yıllarından kalma bir sığınak olduğu başkentte yaşayan herkesçe biliniyor. Herkesin bildiği bu sığınak kent açısından da tam bir gizemdi. Ankaralılar burayı görme ve ziyaret etme isteklerini sürekli bize dile getiriyordu. Vatandaşların yoğun talepleri sonucunda biz de burayı müzeye dönüştürmeye karar verdik. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı

Projeye göre sığınağın ön tarafında, misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuaye alanı da olacak.

"Akademisyenler ve sanatçılarla istişaredeyiz. Giriş ve sanat merkezi için çalışmalar başladı"

Müze yapmanın kolay bir iş olmadığının altını çizen Doç. Dr. Asım Balcı, akademisyenler ve sanatçılarla istişare halinde olduklarını, en doğru olan neyse onu hayata geçirebilmek adına titiz çalıştıklarını söyledi.

Sığınak önemli bir alan, burayı herkesin beğeneceği ve kolaylıkla ziyaret edebileceği bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışıyoruz. Burası aynı zamanda tarihi tescilli bir alan. Burada yaptığımız her adım koruma kurullarından da onay alınarak hayata geçiyor. Müzenin giriş ve sanat merkezi alanı için çalışmalar başladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı

[Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı]

Asım Balcı, "Burası mevcut haliyle bile büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Bizim buradaki hedefimiz sığınak mantığını burada korumak. Sığınakta neler olur, nasıl yaşanır gibi temaları burada işleyeceğiz" dedi.

[Projeden bir görsel]

Dünyanın pek çok ülkesinde de müzeye dönüştürülen sığınaklar mevcut.

"İspanya'daki sığınak müzesindeki gibi benzer bir uygulamayı hayata geçirmek istiyoruz"

Altındağ Belediyesi bu sığınak müzeleri inceledi. İsveç’te Çocuk Müzesi’ne, Yunanistan’da Savaş Müzesi'ne dönüştürülen bazı örnekler var.

Bizim fikrimize en yakın müze İspanya’da hayata geçirilen bir sığınak müzesi oldu. Orada da sığınak kültürü yaşatılmış. Biz de benzer bir uygulamayı Ankara’da hayata geçirmek istiyoruz. Tabii bizim sığınağımızın o sığınaklardan farkı hiç kullanılmamış olması. Ülke olarak İkinci Dünya Savaşı'na girmediğimiz için sığınağa da ihtiyaç duyulmamış. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı

Sığınak müzenin kapılarını yıl sonunda açması planlanıyor

Altındağ Belediyesi tarafından gereken düzenlemeler yapılarak müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor.

[Projeden bir görsel]

Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kalesi'nin bir sembol olduğunu ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi çektiği vurguladı.

Balcı, "Kale’nin turizm potansiyelini her zaman daha ileriye götürebilmek için adımlar atıyoruz. Sığınakta bunlardan biri olacak. İnanıyoruz ki müzemiz açıldığında Ankara Kalesi’nin ve hatta Ankara’nın en önemli turizm destinasyonu olacak" dedi.

Sığınağın, bu yıl sonunda tarihseverlere kapılarını açması planlanıyor.