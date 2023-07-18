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Türkiye
AA 18.07.2023 12:57

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Çalışmalara İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri de katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda mağara tırmanışçılarının desteğiyle Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

İlerleyen saatlerde Mehmet Aydın'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

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