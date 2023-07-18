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Türkiye
AA 18.07.2023 12:41

Diyarbakır'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığını açıkladı.

Diyarbakır'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Lice'nin kırsal Arıklı ile Karahasan mahalleleri arasında otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice belediyelerinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Yangın yerleşim yerlerinden uzakta"

Sarp alanlara belediye personelinin yol açma çalışmasının ardından ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.

Lice Kaymakamı Muhammed Evlice de bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, akşam saatlerinde başlayan yangına Hani, Kocaköy ve Lice ilçelerinden yeteri kadar personelle müdahale ettiklerini söyledi.

Bu yıl yoğun yağışa bağlı olarak otların çok büyüdüğünü belirten Yiğit, bu yangınların beklendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yiğit, yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğuna işaret ederek, alevlerin kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmalarına başlanacağını anlattı.

İtfaiye daire başkanlığı olarak alanda olduklarını, AFAD'dan gönüllülerin geleceğini, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de alanda çalışma yürüttüğünü kaydeden Yiğit, ulaşılabilecek bütün alanlara müdahalenin süreceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın, rüzgarın etkisiyle yer yer değişiklik gösteriyor

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit de dün akşam saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü ancak rüzgarın etkisiyle yangının yer yer değişiklik gösterdiğini söyledi.

Batman ve Mardin'den de ekiplerin bölgeye ulaşmak üzere olduğunu, rüzgarın da azaldığını dile getiren Ayzit, kısa sürede yangının söndürülüp soğutma çalışmalarına geçileceğini düşündüklerini belirtti.

Alan sarp ve kayalık olduğu için iş makineleriyle yol açılarak müdahale edildiğini anlatan Ayzit, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığını vurguladı.

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Diyarbakır Orman Yangını
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