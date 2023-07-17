60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne müracaatlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yarışmalar'a, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 4 Ağustos 2022'den sonra tamamlanmış ve 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabilecek.

Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 1 Ağustos Salı saat 18.00 olarak belirlendi.

Sinemaya güçlü senaryolar kazandırmayı amaçlayan ve ilk kez geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'na başvuracak senaryoların, ülkede basılmış bir eserden uyarlanmış olması ve her iki eserin sahibinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Daha önce sinema ya da televizyona uyarlanmış eserler yarışmaya kabul edilmezken, katılımcı kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak yarışmaya başvurabilecek.

Eğer başka bir yazarın eserinden faydalanacak ise mutlaka eserin yazarından ya da yasal temsilcilerinden yazılı bir onay alması ve bu onayı başvuru ile birlikte yollaması gerekiyor.

Başvurular 14 Ağustos'ta sona erecek

Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular 14 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Böcek, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışmaları ve Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması için heyecanla beklenen müracaat sürecinin bugün başladığını belirtti.

Ulusal Yarışmalar'ı göreve geldikleri ilk yıl festivale geri döndürdüklerini aktaran Böcek, "Ulusal Yarışmalar'a başvuracak filmler arasından seçilen yapımların Türkiye galalarını yapacağımız için çok heyecanlıyız. 60. yılın Altın Portakalları için yarışacak tüm filmlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisine bu yıl değerli sanatçımız Demet Akbağ başkanlık edecek. Ulusal Yarışmaların diğer çok değerli jüri üyelerini ise önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Geçen yıl ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ile de zengin edebiyat dünyamızın başarılı örneklerinin beyazperdeye taşınması için destek vermeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.