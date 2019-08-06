TRT 1, 2019'un ilk 7 ayını diğer kanalları geri bırakarak zirvede tamamladı. Yeni sezona da iddialı yapımlarla hazırlanıyor.

Beğeniyle takip edilen dizileri, sevilen yarışmaları, ilgiyle izlenen programları son yıllarda ailelerin ilk tercihi olan TRT 1, reytinglerde de birinciliği elden bırakmıyor.

Kantar Media'nın verilerine göre TRT 1, Prime time'de 20+ ABC1 ve AB izleyici gruplarında ulusal diğer tüm kanalları geride bırakarak en çok izlenen kanal oldu.

TRT 1, yeni sezona da iddialı dizi ve programlarla hazırlanıyor.

Yeni diziler sezona hızlı giriş yapacak

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı ve Emir Özyakışır'ın paylaştığı hikayesiyle hafızalara kazınacak "Şampiyon" televizyon izleyicisinin gözdesi olmaya aday.

Bir hayatı yeni baştan inşa etme hikayesinin anlatıldığı, başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk'ün oynadığı "Benim Adım Melek" ile sezona hızlı giriş yapacak.

TRT 1'in yaz aylarında tatile giren dizi ve programları da kaldığı yerden devam edecek.

Yeni bölümlerinin heyecanla beklendiği dizi ve programlar da sürprizlerle yeni sezonda yine TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber