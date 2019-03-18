Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şehitliğimizi, Çanakkale'de bir asır önce yazılan destanın ruhuna manasına ve önemine uygun bir hüvviyete kavuşturduk. Şehitliğin ülkemizin dört köşesinden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği görünce gurur duyduğu bir çehreye kavuşmasını sağladık.

Şehitlikler kadar müzeler de bir milletin tarihinin aynasıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu her metrekaresinden adeta tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale'den Mardin'e, Antalya'dan Trabzon'a, Çorum'a, Niğde'ye kadar her bir şehrimiz tarih boyunca farklı kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bu eşsiz hazinenin kıymetini bilmek siyasetçisinden sanatçısına, çiftçisinden esnafına tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, külliyelerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum.

"Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısını 28,2 milyona ulaştırdık"

Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda gerçekten büyük çaba harcadık. Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık, koleksiyonu ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Böylece 2002 yılında müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018 yılında 28,2 milyona ulaştırdık.

"Toplam bin 764 eserin sergisini yapıyoruz"

Bir çok arkeolojik kazıya kaynak aktararak yeraltındaki medeniyetleri yer üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. 2002 yılında Türk kazılarının sayısı 57 iken bu rakam şu anda 122'ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu rakamların daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına ait olduğu yere geri getirmenin mücadelesini de veriyoruz. Bugün hep beraber açılışını yapacağımız Troya Müzesi tarihimizi gelecek kuşaklara en güzel biçimde taşıma çabamızın son örneğidir. Troya beş bin yıllık geçmişi ile UNESCO tarafından 1998 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerimizden bir tanesidir. Biz de 2018 senesini Troya Yılı ilan ederek yurt içinde ve yurt dışında daha iyi tanıtılmasını sağlamıştık. Bugün de Troya'nın barındırdığı tarihi hazineleri tüm insanlığın istifadesine sunan bu muhteşem müzeyi hizmete açıyoruz. 19 Nisan 2013 tarihinde inşasına başladığımız Troya Müzesi'ni toplam 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. Troya Müzesi'nde 52 eser açık teşhir bin 712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere toplam bin 764 eserin sergisini yapıyoruz.

Böylece hem burada yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan arkeolojik eserleri hem de diğer ülkelerde bulunan Troya eserlerini en güzel şekilde sergileme imkanına kavuşturuyoruz. Ayrıca müzede sergilenmek üzere tespit edilen bir çok kayıp eserin yurt dışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kültür Bakanlığımızın bu süreci hassasiyetle takip ederek Troya Müzesini daha da zenginleştireceğine inanıyorum.

Troya Müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmayla belirlenen proje kapsamında, yapımına 2014'te başlanan ve geçen yılın ekim ayında ziyaretçilere açılan Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alıyor.

Her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesinde bulunan eserlerin tamamının nakil işlemleri sona erdi.

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip, hazırlanan yeni yerlerine yerleştirildi.

Müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Kaynak: TRT Haber