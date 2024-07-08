Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Tralleis'teki kazılar 1996 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından başlatıldı. 2017-2021'de ise Atatürk Üniversitesince sürdürüldü. Kazılar bu yıl yeniden ADÜ bünyesinde devam edecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu eşsiz mirası gün ışığına çıkarmanın ve gelecek nesillere aktarmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilk kazmayı vurarak kazı çalışmalarını başlattı.

Programa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve kurum müdürleri de katıldı.

Bir an önce ziyaretçilere açılması beklenen kentte, özellikle son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sunulan ören yerlerinde gece müzecilik projesinin uygulanması planlanıyor.

Tralleis Antik Kenti'nin, yaklaşık 3 bin yıl önce Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu biliniyor. Antik kent ayrıca tarihte ilk notalı müziğin yazıldığı yer olarak öne çıkıyor.