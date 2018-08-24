Trakya'nın en büyük buz pateni pistinde son aşama

Tekirdağ Süleymanpaşa'da inşa edilen buz pateni pistinin yüzde 99'u tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2014 yılında yaptırmaya başladığı pist, Trakya'nın kapasite bakımından en büyüğü olma özelliği taşıyor. 20 milyon lira harcanan ve 500 seyirci kapasiteli pistte buz pateninin yanı sıra curling ve hokey gibi sporlar da yapılabilecek. Pistin 2 ay sonra hizmete açılması öngörülüyor.

"Gençlerimizi de bu branşlara alıştıracağız"

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, pistin çevre düzenlemesiden sonra hizmete açılacağını söyledi.

Olimpik buz pateni pistiyle şehrin potansiyelinin artacağını belirten Kardaş, şöyle konuştu:

"Uluslararası müsabakaların ilimizde yapılamasını sağlayacağız. İlimizi buz pistinde, hokeyde ve curlingde hedefleri olan bir şehir haline getirip, gençlerimizi de bu branşlara alıştırıp bir potansiyel oluşturmanın peşindeyiz. Bu konuyla ilgili çalışmamızlarımız devam edecek."

Bireysel branş antrenmanı imkanı

Buz pistinde bireysel branş antrenmanlarının da yapılabileceğini anlatan Kardaş, şunları söyledi:

"İki bireysel branşımız var. Biz bu branşlar içerisinde jimnastik ve güreşte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Onun dışında fuaye alanlarında curling için oluşturulmuş parkurlar var. Sporcular burada buza çıkmadan ısınma çalışmaları yapabilecekler. Daha sonra da buzda curling çalışmalarını başlatacağız. Bununla birlikte alt katlarda oluşturan alanlarda okçuluk eğitimi yapılabilecek. Ağırlıklı olarak ilk hedefimiz, buz pisti, curling ve hokey branşlarının hizmetine sunmak."

Balkan ülkeleri de bekliyor

Kardaş, buz pateni ve hokey federasyonlarıyla görüşmelerinde, pistin açılışının Balkan ülkeleri tarafından da büyük bir heyecanla beklendiğini öğrendiğini vurgulayarak, pistin ülke ekonomisi ve şehrin tanıtımına büyük katkıları olacağını belirtti.

Pistin kapasite anlamında Trakya'da tek olacağını açıklayan Kardaş, pistin hizmete alınması sonrası sık sık uluslararası organizasyonlara Tekirdağ'ın ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kaynak: AA