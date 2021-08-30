Orta Asya topraklarının yaman savaşçısı, Pers İmparatorluğunu dize getiren kadın

Bilge lider Tomris Hatun'un hayatı beyaz perdeye aktarıldı.

Efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga'nın torunu ve "Sakaların Anası" olarak bilinen Tomris Hatun, milattan önce 6'ncı yüzyılda yaşadı.

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarını anlatan filmin senaryosu Antik Yunan tarihçi Heradot’un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alındı.

"Psikolog olmam sayesinde de Tomris'i daha iyi anlayabildim"

Filmin yönetmeni Akan Satayev, Tomris Hatun'a hayat veren isim ise Almira Tursyn oldu.

Tursyn, "Tomris tarihte çok büyük biri. Bunu çok okudum. Bunun sorumluluğunu da biliyordum. Başta çok heyecanlıydım ama çekim ekibi sayesinde bunu da yendim. Ayrıca bir psikolog olmam sayesinde de Tomris'i daha iyi anlayabildim" dedi.

Altın Küre'de "Yabancı Dilde Film" kategorisinde yarışma listesine giren yapım, vizyon yolculuğuna Kazakistan'da başladı.

Film, Türkiye'de ise 3 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

