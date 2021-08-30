Üç gün süren Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

6 kıtadan festivale katılan 24 eser finale kaldı.

TRT Özel Ödülü "Hakem"e verildi

Türkçe konuşan filmler kategorisinde en iyi film ödülü, yönetmenliğini Yasemin Demirci'nin üstlendiği İklim Değişimi'ne verildi.

Yabancı diller kategorisinde, I don’t feel at home anywhere anymore en iyi film ödülünü aldı.

Türkçe filmler kategorisinde TRT Özel Ödülü'ne, Roman Hodel'in yönetmenliğini üstlendiği Hakem filmi layık görüldü.

120 ülkeden 3 bin 123 kişi katıldı

Festival, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlendi, 120 ülkeden 3 bin 123 katılımcıyla gerçekleşti.

YTB ve Festival Başkanı Abdullah Eren, "Biz bu sene Avrupalı Türklerin meselenin daha çok duyulması bunun da sanatın büyüleyici gücü ve sinemanın birleştirici gücü ile yapılması ile alakalı bir düşüncemiz olmuştu. O manada Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali fikri ortaya çıktı'' dedi.

TRT de festival'in kurumsal iş ortaklarındandı.

TRT'den festivallere destek

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise şunları söyledi:

"Türkiye'deki festivalleri desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca yurt dışındaki festivallerde ortaklarımız var. Buradaki yarışmada yarışan filmlerden dünyadan gelen 1000'in üzerindeki filmden TRT olarak seçilecek bir filme destek vereceğiz.''

Türk diasporasının yetenekli sanatçılarından Karsu'nun konseri, geceye renk kattı.