İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu.

Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahitin birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

4 kişi gözaltına alındı

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı.

Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.