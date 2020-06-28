Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tokat'ta inşaat kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit bulundu.
İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu.
Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahitin birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.
4 kişi gözaltına alındı
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı.
Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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