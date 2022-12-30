Çocuk oyunu, müzikal, gençlik oyunu ve okuma tiyatrosu gibi pek çok temsil gerçekleştiren İstanbul Devlet Tiyatroları (İDT), yıl içinde 15 yeni oyun sahneye koydu.

İDT'nin Süreyya Operası Sahnesi, AKM Çok Amaçlı Salon, AKM Tiyatro Salonu, Mecidiyeköy Büyük Sahne, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne, Üsküdar Tekel Sahnesi, Üsküdar Stüdyo Sahne, Garibaldi Salon 2, Kozyatağı Kültür Merkezi, Sancaktepe Sahnesi ile Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen 850 temsilini, yıl boyunca yaklaşık 175 bin kişi izledi.

2022'de, İDT sahnelerinde "Seneye Bugün", "Bir Picasso, "Bir Nefes Dede Korkut", "Kurdele ya da Artı Sonsuz", "Parmak", "Hırçın Kız", "Bence Katil Öldürdü", "Alyoşa", "Tek Başıma", "Yedi Kadın", "Ölesiye" ve okuma tiyatrosu "Hepsi Benim Senin Hiç Yok" adlı yetişkin oyunları, "Don Kişot'un Yeni Maceraları" ve "Rumuz Goncagül" müzikalleri, "Masal Yolu" ve

"Turta Girmemiş Orman" adlı çocuk oyunları sahnelendi.

Şehir Tiyatroları oyunlarını 430 bin kişi izledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 2022'de sahneye koyduğu 82 oyun, 431 bin 633 kişi tarafından izlendi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul, Müze Gazhane, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi, Fatih Reşat Nuri ve Üsküdar Musahipzade Celal sahnelerinde "Zehir", "Gül'e Ağıt", "Fosforlu Cevriye", "Cadı Kazanı", "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık", "Öldün, Duydun Mu?", "Tartuffe", "Yaftalı Tabut" ve "Kuğunun Şarkısı" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu pek çok oyun sahnelendi.

İstanbul genelinde özel tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşan yerli ve yabancı oyunlar da izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.