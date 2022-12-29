Jennifer Lopez, Josh Duhamel ve Lenny Kravitz'in başrollerinde oynadığı "Hayalimdeki Düğün", korsan bir grup tarafından düğünleri basılan çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmen koltuğuna Jason Moore'un oturduğu, komedi ve aksiyon karışımı "Hayalimdeki Düğün"ün senaryosunu Mark Hammer ve Elizabeth Meriwether kaleme aldı.

Dikkat Köpek Var

Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ'ın yönetmenliğini üstlendiği "Dikkat Köpek Var" komedi meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

Senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın'ın kaleme aldığı filmde, ödüllü eğitimli köpek Bal ile Nusret Toplar, Güney Kılınç, Mutlu Güney, Onur Büyüktopçu, Buse Şen, Dilara Ortagüz ve Ülkü Toplar'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda oyuncu rol aldı.

Yapımcı Nusret Toplar'ın 13 bölüm çekilen "Dikkat Köpek Var" adlı YouTube dizisinden sinemaya uyarlanan filmin konusu kısaca şöyle:

"Murat Kaya, İstanbul Emniyetinin gururu olarak gösterilen polislerden biridir. İdolü olan Teoman, her şeyin sahtesini piyasaya süren ve kendisine köpek ordusu kurmak isteyen Gölge tarafından vurulur. Teoman'ın yürüttüğü 'Gölge' operasyonunu devralan Teoman, teşkilatın göz bebeği ve Teoman'ın biricik köpeği Bal'ı da almak durumunda kalır. Köpekler ile pek anlaşamayan Murat, zorlu görevinde Bal ile ilginç maceralara atılır."

Ali Çevlik

Erkan Bektaş, Sefa Zengin ve Şevki Altunbuken'in oynadığı Mahmut Baldemir'in yönettiği "Ali Çevlik", eski bir boks şampiyonunun, Bingöl'de zirveye çıkma potansiyeli olan bir boksörü eğitmesini odağına alıyor.

Dram türündeki filmin senaryosunu, Baran Mayda ile Mahmut Baldemir kaleme aldı.

Lanetli Göl

Christina Ricci, Santino Barnard ve Don Durrell'in rol aldığı "Lanetli Göl", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Chris Sivertson'un yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Şiddete meyilli eski kocasından kaçıp, göl kenarındaki çiftlik evinde yeni bir hayata alışmaya çalışan Laura ve 7 yaşındaki oğlu Cody'yi, korkunç bir dehşet beklemektedir. Hala travma yaşayan Laura ve Cody'nin, fiziksel ve zihinsel sağlıkları, bedenleri tehdit altındadır."

Orman

Mohsen Rabiei'nin senaryosunu yazıp, yönettiği yerli korku filmi "Orman", bir yaylada hazine aramaya giden gençlerin başından geçenleri konu alıyor.

Filmde, genç oyuncular Beyza Nur Önispir, Selda Yeliz Nar ve Gizem Çelebi rol aldı.

Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında

Kiko Mistrorigo ile Celia Catunda'nın yönettiği animasyon film "Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında", annesinden çalınan anıları kurtarmak için bir yolculuğa çıkan 8 yaşındaki kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.