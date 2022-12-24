"Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisi TRT 1'de izleyici ile buluştu.

16’ncı yüzyılda Akdeniz’de yaşananları ekranlara taşıyan dizide, Barbaros Hayreddin'i Tolgahan Sayışman canlandırıyor.

Sayışman, bu rolün hep hayali olduğunu anlattı:

“Yaşanmış, gerçek başarı öyküleri, tarihi karakterler hep ilgimi çekmiştir. Yıllar önce 2007 senesiydi. Kitapçıda o zaman 2 tane kitap seçtim. Onlardan biri Barbaros Hayreddin Paşa’ydı. Şimdi onu canlandırmak bana çok ayrı bir heyecan verdi açıkçası. O yüzden sete gelirken çok mutlu geliyorum, senaryoyu okurken çok heyecanlı ve merak ederek okuyorum.”

Melisa Döngel ve Ufuk Özkan ise ilk kez bir dönem dizisinde rol aldıklarını söylediler.

Döngel, “Böyle bir dizide yer almak benim ilk defa tecrübe ettiğim bir şey, çok heyecanlıyım. Hem oynuyorum hem de oynarken öğreniyorum bazı şeyleri, tarihimi, neler yaşamışız neler yapmışız” dedi.

"Yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz"

Oyuncu Ufuk Özkan da diziyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Benim ilk dönem dizim, muhteşem geçiyor. 2 aydır yaklaşık çalışıyoruz biz. Ben setten çalıştıktan sonra dışarı çıktığımda falan ya da buraya girdiğimde acayip bir şaşkınlık yaşıyorum. Tarihimize yakışan bir şey yapmaya çalışıyoruz.”

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da dizide canlandırdığı Derviş karakterini anlattı:

“Hem doğunun hem batının hamisi olmak isteyen Fatih Sultan Mehmet’in ülküsünü hayata geçiren, o zincirleme reaksiyonu Barbaros ile devam ettiren ve o felsefeyi inşa eden bir karakter Derviş. Barbaros’un bu macerasında heyecanına ortak biri.”

"Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" her Cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.