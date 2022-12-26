Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentte 3 gün boyunca düzenlediği organizasyon tamamlandı.

Bu yıl "Çünkü sözümüz var" mottosuyla gerçekleştirilen, 10 ülkeden 150 şair ve yazarın katıldığı etkinliğin ödül töreni, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 3 gün boyunca kentte değerli şair ve yazarları ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Bu şehrin önde gelen markası şiir ve edebiyattır"

Kahramanmaraş'ın kadimden bugüne çok değerli şair ve yazarlar yetiştirdiğini ifade eden Güngör, her yıl kentte var olan edebiyat değerinin duyurulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Organizasyonda ödül alan şair ve yazarları tebrik eden Güngör, "Şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelimizi ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak istiyoruz. Şiir ve edebiyatımızın tanınırlığını arttırma noktasında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı da çok önemsiyoruz. Bu şehrin önde gelen markası şiir ve edebiyattır" dedi.

Ödül alanlar

Konuşmaların ardından "Saygı Ödülü" M. Uğur Derman'a, "Şiir Ödülü" Hüseyin Atlansoy'a, "Roman Ödülü" Yasemin Karahüseyin'e, "Düşünce Ödülü" Ömer Türker'e, "Öykü Ödülü" Necip Tosun'a, "Çocuk Edebiyatı Ödülü" H. Salih Zengin'e, "Yayın Ödülü" Lacivert Dergi-Mustafa Akar'a verildi.

Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Alptekin Yasım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile çok sayıda davetli katıldı.