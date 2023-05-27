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Kültür-Sanat
AA 27.05.2023 11:43

Tescilli lezzet: Tokat kebabı

Tokat'ın yaylalarında otlatılan kuzuların eti ve verimli ovalarında yetiştirilen sebzelerin aynı şişte pişirilmesiyle yapılan, coğrafi işaretli Tokat kebabı, kentin en önemli lezzetleri arasında bulunuyor.

Tescilli lezzet: Tokat kebabı
[Fotograf: AA]

En üste kuyruk yağı geçirilen şişlerde kekikle beslenen kuzuların eti ile bölgeye has yerli patlıcan, patates, biber, sarımsak ve domatesle özel fırınlarda yaklaşık yarım saatte pişirilen Tokat kebabına, 2015 yılında coğrafi işaret verildi.

Kenti ziyaret edenlerin tatmadan ayrılmadığı Tokat kebabının geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor. Tokat kebabının lezzetinin en önemli sırrı ise tarlada yetişen yöreye has sebzelerden mevsiminde yapılması.

Kebap ustası Hakan Güleç, 11 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.

Tescilli lezzet: Tokat kebabı

İşe çıraklıktan başladığını belirten Güleç, "Kebabımızın coğrafi işaretinin alınması bizim için iyi oldu. Kebap için Tokat'ımıza başka illerden ve ilçelerden gelenler var. Kebabımızın lezzeti ilerleyen aylarda daha da artacak. Kuzu eti ile Tokat'ın sebzesi daha lezzetli oluyor." dedi.

Tokat'a gelip kebabın tadına bakanların olumlu görüşlerde bulunduğunu anlatan Güleç, "Patlıcanın en lezzetlisi olduğunu söylüyorlar. Gayet memnun kalıyorlar. Tokat'ın sebzeleri kuzu eti ile uyum sağlıyor. Günlük 35 ila 40 porsiyon kebap satışımız var. Tokat'ımızın kuzuları gayet güzel. Et bulmakta zorlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescilli lezzet: Tokat kebabı

Tokat kebabının yapılışı

Parçalar halinde kesilen taze kuzu etlerinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, domates, biber, patlıcan, patates ve sarımsakla bir şişte buluşmasıyla yapılan Tokat kebabı, ocağın ortasındaki yatay demire şişle asılarak fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor.

Yaklaşık yarım saat süren pişme sürecinin sonunda tepsinin ortasına domates ve diğer sebzeler diziliyor. Etlerin sebzeyle sunulduğu Tokat kebabı, fırının altından toplanan sebze aromalı yağın üzerine gezdirilmesinin ardından servis ediliyor.

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