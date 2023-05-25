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Kültür-Sanat
AA 25.05.2023 13:10

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

Bu hafta 7 film vizyona girecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş"ın yönetmenliğini Taha Ulukaya üstlendi.

Bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen yapımda Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol rol aldı.

"Savaş Atı"

Gina Gammell ve Riley Keough'un yönettiği "Savaş Atı", aidiyet arayışındaki iki gencin büyüme öykülerini aktarıyor.

Filmde Jojo Bapteise Whiting, Ladainian Crazy Thunder, Jesse Schmockel, Wilma Colhoff ile Lona Red Bear rol aldı.

Dram türündeki film, yönetmen Keough'un American Honey'nin çekimleri sırasında tanıştığı Oglala Lakotası Bill Reddy ve Franklin Sioux Bob'un kendi yaşam öykülerinden esinlenerek beyaz perdeye uyarladı.

"Küçük Deniz Kızı"

Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olan Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı", insan olmayı hayal eden küçük deniz kızı Ariel'in hikayesiniele alıyor.

"Suzume"

Makoto Shinkai'nin yönettiği Japon yapımı anime film "Suzume", bir felaketin ardından ortaya çıkarak, daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume'nin olgunlaşma hikayesini konu ediyor.

Haftanın korku filmleri

Calvin Morie McCarthy'nin yönettiği ABD yapımı korku ve gerilim filmi "Conjuring: Şeytan Ayini", uyku problemi yaşayan bir gencin, bu problemden kurtulmak için bir araştırma grubuna katılması sonrası yaşadığı korku dolu kabusu anlatıyor.

Kemal Danacı'nın "Cin Hikayeleri Kayıp Bebek" adlı filmi, Anadolu'daki gizemli olayları araştıran TV programı ekibinin, katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Yıldız Ustabaş, İpek Tenolcay ve Muhammed Cangören'in oynadığı haftanın bir diğer korku filmi "İşaretliler: Kurban", baskıcı annesi ve ilgisiz babası yüzünden ailesinden kopuk bir hayat süren genç bir kızın, kapısında bulduğu bir kediyi eve almasıyla hayatının metafizik bir hal almasını konu alıyor.

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