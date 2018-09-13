Tarihlerini kendi elleriyle gün yüzüne çıkaran Harranlı kadınlar

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa Harran Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarına, Harranlı kadınlar da büyük bir titizlik ve özveriyle destek veriyor.

Milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları yaklaşık 100 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.

Kazılarda şu ana kadar saraylardan hanlara, hamamlardan çarşılara kadar birçok kalıntının gün yüzüne çıkarılmasında bölgede ikamet eden Harranlı kadınlar da aktif rol alıyor.

Yöresel kıyafetleriyle kazı yapıyorlar

Sabahın ilk ışıklarında kazı alanının yolunu tutan kadınlar, fırçadan süpürgeye, kürekten eleğe kadar kazının her aşamasında ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri kullanıyor. Kadınlar, bir taraftan tarihi gün yüzüne çıkarırken bir taraftan da aldıkları ücretlerle aile bütçelerine katkı sunuyor.

Yöresel kıyafetleriyle kazı yapan kadınlar, aynı zamanda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Önceki yıllarda sadece birkaç kadının görev aldığı kazılarda bu yıl sayı 10'a çıktı.

"Burada çalışmak heyecan veriyor"

Kazı çalışmalarına katılan kadınlardan Medine Albur, Harran'ın tarihte sıkça geçtiğini söyledi.

İlçesindeki tarihi gün yüzüne çıkarmaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Albur, şöyle konuştu:

"1 yıldır burada çalışıyorum. Kazılara büyük bir hayranlık duymaya başladım ve çok seviyorum. Burada çalışmak heyecan veriyor. Bu işin sürekli devam etmesini istiyorum. Çalışmak gerçekten hele de böyle tarihi bir iş yapmak çok güzel. Daha önce hiç aklımın ucundan bile burada çalışmak geçmezdi. Eskiden mevsimlik işçi olarak farklı illere gidip çalışıyordum ama kazılar sayesinde artık evimin karşısında çalışmaya başladım."

Hem çalışıyorlar hem keyifli vakit geçiriyorlar

Çalışanlardan Zübeyde Arlak, kazılara başladıklarında acemi olduklarını ancak kısa sürede işi kavradıklarını anlattı.

Özellikle alanda rastladıkları bulguların kendilerini çok mutlu ettiğinden bahseden Arlak, "12 çocuğum var. Burada çok önemli bir tarih yatıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden insanlar buraları görmeye geliyor. Bu sayede burada çok sayıda kişiyle tanışma fırsatı buluyoruz. Biz burada hem çalışıyoruz hem de oldukça keyifli günler geçiriyoruz" dedi.

"Yeri geliyor kadınlar kendileri dönemleri karşılaştırıyor"

Harran Ören Yeri Kazı Başkan Yardımcısı Süheyla İrem Mutlu, 6 yıldır bölgede çalışma yapan ekiple beraber olduğunu söyledi.

Sadece tarihi gün yüzüne çıkarmadıklarını aynı zamanda da yöre insanını çalışmalara dahil ederek kendi tarihlerini öğrenmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Mutlu, tarih konusunda bilinçli olabilmenin de çok büyük önem taşıdığını anlattı.

Kadınların büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Kadınların burada olması beni çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar sayesinde onlar da evlerinden çıkıp kendilerini farklı bir ortamda sosyalleştirme imkanı buluyor. Harranlı kadınlar aynı zamanda kendi tarihlerini öğreniyor. Tarihe dokunabiliyor, kazı alanında gerek mimariyi gerek duvarları aşarak tarihe dokunuyorlar. Çıkan buluntuların yıkanmasında da görev alıyorlar. O zaman çok daha farklı bir ortam oluyor. Yeri geliyor kadınlar kendileri dönemleri karşılaştırıyor. Bize oldukça faydaları dokunuyor aynı zamanda kendi tarihlerini öğrenmiş oluyorlar. Kadınlar aynı zamanda burada kazı ekibinin de yöre halkıyla daha sıkı diyalog kurmasını sağlıyor. Harranlı kadınlar her yıl bir an önce kazıların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor."

Kaynak: AA