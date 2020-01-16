2. Abdülhamid döneminden Osmanlı tuğrası, Yıldız Şale Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu halısı, İtalyan Ressam Vimcenzo Volpe'nin İtalya Kralı 3. Emanuele tablosunun çerçevesi...

Hünerli eller tarihin kalbine dokunup onlara hayat veriyor. Sarayların yüzlerce yıllık geçmişine şahitlik eden objeler, yeniden şekilleniyor.

İstanbul'da, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 30'u aşkın atölye var. Sedef kakma, ahşap oyma, torna ve döşeme atölyesi, bunlardan sadece birkaçı.

"Orijinalinden taviz vermiyoruz"

Torna ustası Bülent Aygün, eskiden nasıl yapıldıysa aynı şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Yani aynı tutkal kullanılıyor, aynı malzeme kullanılıyor. Orijinalinden taviz vermiyoruz" dedi.

Çalışmalarda objelerin aslına uygun olması için her türlü çaba gösteriliyor. Yurt dışından özel malzemeler de getiriliyor. Döşeme atölyesinde kullanılan hindistan cevizi lifi, o malzemelerden biri.

Restorasyon ve konservasyon işlemleri, atölyelerde özel bir ekip tarafından yürütülüyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu