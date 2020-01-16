Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalında yarıyıl tatili heyecanı başladı.

Sezon başından bu yana yeni yapımlar ve heyecanla takip edilen çizgi filmlerin yeni bölümlerini çocuklarla buluşturan TRT Çocuk, izleyicileri için yarıyıl tatilinde de dopdolu bir yayın akışı hazırladı.

Heyecanla beklenen yeni bölümler ve sinema kuşağı yayında

Sevilerek izlenen “Ege ile Gaga”, “Kare” ve “Aslan” yeni bölümleri ile 20 Ocak'tan itibaren çocuklarla buluşacak. “Elif’in Düşleri” hayranları ise “Elif’in Düşleri Söyleşi Zamanı’ isimli yeni bir proje ile tanışacak.

Küçük izleyicilerin ve ebeveynlerin büyük rağbet gösterdiği “TRT Çocuk Sinema Kuşağı” yarıyıl tatili boyunca cumartesi ve pazar günleri ekranda olacak.

Aralarında “Mucize” ve “Kâğıttan Uçaklar” gibi her kesim tarafından ilgi gören, çocuk psikologları tarafından incelenen ve pedagojik denetimlerden geçerek seçilen sinema filmleri 'reklamsız' olarak izlenebilecek.

TRT Çocuk kahramanlarının yeni sinema filmleri geliyor

Sayısız rekora imza atan “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” macerası ile sinema dünyasında bir kez daha varlığını hissettiren TRT Çocuk, kahramanlarını beyaz perdeye taşımayı da sürdürüyor.

Şubat ayında “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, mart ayında ise “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber