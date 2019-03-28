Van Gölü kıyısında, Nemrut Krater Gölü ve Süphan Dağı arasında kalan Ahlat, "Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" kabul ediliyor.

Doğal güzellikleri dolayısıyla Urartulardan Osmanlılara pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede, Van Gölü'nün mavisi ile Türkiye'nin üçüncü büyük dağı Süphan'ın karlı zirveleri bütünleşiyor.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan kale, cami, köprü, türbe, hamam ve zaviye kalıntılarıyla adeta açık hava müzesini andıran ilçe, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı ve zamana meydan okuyan kümbetleriyle öne çıkıyor.

Tarihi ve doğal zenginliğini huzur ortamıyla fırsata dönüştürmek isteyen ilçe, gelecek sezon turizmde ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

"Büyük bir botanik bahçeyi andırıyor"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin tarihte Anadolu'nun en stratejik yerlerinden biri olduğunu söyledi.

İki yanardağın ortasında ihtişamlı bir medeniyet merkezi olan ilçenin, 1650 rakımda muhteşem bir platoda kurulduğunu anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat, alternatif tıbbın bütün özelliklerine cevap verebilen müthiş bir flora zenginliğine sahip. Büyük bir botanik bahçeyi andırıyor. Burası, insanlığa şifa dağıtacak bir merkez. Bunun yanında kentimiz bir lezzet coğrafyası. Hayvansal ve bitkisel ürünlerin güzelce bir arada sunulduğu ihtişamlı bir mutfak zenginliğine de sahibiz."

"Orta Doğu devlet başkanlarını davet edeceğiz"

Gelecek günlerde tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade eden Çoban, şunları söyledi:

"Ahlat'ta turizme, ticarete, ithalat ve ihracata ivme kazandıracak bir çalışma ortaya koyacağız. Bu kapsamda devletimizin burada yapacağı çalışmaya, Orta Doğu devlet başkanlarını davet edeceğiz. Dünyanın en güzel festivallerinden birini yapacağız. Bu coğrafya artık vahşetle değil güzelliklerle anılacak. Geçmişin ihtişamlı şark medeniyetini, Asya'nın güzelliklerini inşa etmeye muktedir olacak şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Turist rehberi Önder Önay ise, ilçede çok güzel yerlerin olduğunu dile getirerek, "Selçuklu mezarlığı ve burada ortaya konulan sanat eserleri görenleri şaşırtıyor. Bu memleket gerçekten cennet. Bunun kıymetini bilmek gerek. Buranın sakin şehir ilan edilmesi, bölgenin değerlerini daha çok gündeme taşıyacaktır" dedi.

Kaynak: AA