Afyonkarahisar Belediyesi 2018 yılında UNESCO geçici listesine giren Afyonkarahisar Ulu Camii'nin, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday gösterileceğini açıkladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anadolu'daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camileri ve evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yürütüyor.

Bu doğrultuda 7 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00-18.30 arasında Belediye Meclis Salonunda Ulu Cami Yönetim Planı Odak Grup Toplantısı yapılacağı duyuruldu.

[Fotoğraf: AA]

“Değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz."

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Zeybek, "UNESCO Dünya Mirası Listesine girmek için çalışmaları sürecini yakından takip ediyoruz. Ulu Camimiz maneviyatı ve eşsiz özelliği ile Afyonkarahisar'ın en büyük değerlerinden birisidir. Turizm potansiyelinin arttırılması ve gelecek nesillere değerlerimizi aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürürken değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.