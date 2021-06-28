Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti.
Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı.
İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Oyuncu 77 yaşında yaşamını yitirdi.
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