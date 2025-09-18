Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık stadyum bulundu

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini geleceğe taşıyan Seki Mahallesi'ndeki tarihi alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmaları sürüyor.

Antik kent, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekarelik taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike"nin heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri ve su sarnıçlarıyla öne çıkıyor.

Alanya​​​​​​​ Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu yılki kazılarda, kentin önemli yapılarının güneyinde yer alan stadyuma ulaştıklarını belirten Ergürer, "Kazı öncesinde stadyuma ait oturma sıralarını biliyorduk. Ancak yerini tespit edememiştik. Çünkü burası yüksek bir bölge, oldukça eğimli bir arazi. 340 metre yükseklikteyiz. Stadyum gibi bir yapıyı nereye yerleştirdiler diye düşünürken, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde stadyumu tespit ettik." dedi.

"40'a yakın yazıtta spor oyunlarından bahsediliyor"

Ergürer, bu yılın başından itibaren yoğun bir çalışmaya girerek stadyumun büyük bir bölümünü açığa çıkardıklarını kaydetti.

Kentte bulunan 40'a yakın yazıtta, spor oyunlarından bahsedildiğini anlatan Ergürer, şöyle devam etti:

"Yazıtlar güreş ve boks ile alakalı olsa da stadyumun bu oyunlarda büyük bir öneminin olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Güreş ve boks dışında atletizm oyunları, dini festivaller ve imparatorluk kutlamaları da burada yapılmış olmalı. Bunun yanında Syedra'da stadyumun olması, kentin o dönem için gelişmişliğini ve refah seviyesine kavuştuğunu göstermesi açısından çok önemli. Stadyum yapabilecek düzeye gelindiğini ve çevredeki kentlerden ayrı bir statüye kavuştuğunu gösteriyor."

Ellerindeki bulguların stadyumun 1800 yıllık olduğunu gösterdiğini vurgulayan Ergürer, stadyumun kentin ana kayasının düzleştirilerek inşa edildiğini aktardı.

"2-3 bin kişilik olduğunu tahmin ediyoruz"

Ergürer, stadyumun özellikle kuzey bölümünün daha iyi korunduğunu, güney bölümünün ise daha sonra yapılan sur duvarları nedeniyle oldukça tahrip olduğunu bildirerek, "Kazı öncesinde oturma sıralarını görüyorduk. Kazı sonrası ise oturma sıralarına çıkan merdivenleri ve oturma sıralarının yerini gösteren orijinal bölümleri tespit ettik. Oldukça zarif bir şekilde yapılmış. Syedra'da gördüğümüz en kaliteli işçiliğe sahip taş bloklar olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Şu anda stadyumdaki oturma sıralarının sadece taş bölümlerini bildiklerini dile getiren Ergürer, kentteki tiyatro gibi diğer yapılarda bir sıranın taş, diğer sıraların ise ahşap olduğunu kaydetti.

Ergürer, "Stadyumun da bu anlayışla yapıldığını düşünüyoruz. Kentin nüfusu düşünüldüğünde ise stadyumun 2-3 bin kişilik olduğunu tahmin ediyoruz. Eğimin fazla olduğu çok büyük bir alanda çalışma gerçekleştirmek oldukça zor. Küçük detaylar kaldı. Onları da tamamlayınca stadyumun büyük bölümünü açığa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.