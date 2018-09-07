Suriyeli çocuklar kitap fuarında hem eğlendi hem öğrendi

Adil ve İhsan Derneği ile Arap Derneği'nin iş birliğiyle Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin salonunda düzenlenen etkinliğe Suriyeli çocuklar ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Suriye marşının Suriyeli izcilerden oluşan bando takımı tarafından çalınmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Adil ve İhsan Derneği Başkanı Hıdır El-Sotari ve Arap Derneği Başkanı Metin Turan'ın selamlama konuşmalarının ardından tiyatro gösterileri, şarkı ve ilahi yarışmaları yapıldı.

İstanbul'da yaşayan, içinde yetim ve fakir çocukların da bulunduğu yüzlerce çocuğun ilgiyle takip ettiği etkinlikte çocukların sahne performansları yoğun ilgi gördü.

"Çocuklara kitabı sevdirmeyi hedefliyoruz"

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, fuar kapsamında Suriyeli yetim ve fakir çocuklara kitabı sevdirmek için düzenledikleri etkinliğe yaklaşık 250 çocuğun katıldığını söyledi.

"İstanbul Arapça Kitap Fuarı esnasında çocuklara kitabı sevdirmeyi hedefliyoruz" diyen Turan, çocukların küçük yaşta kitap fuarını görmüş olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Bütün çocuklara kitap kuponu hediye edildi

Suriyeli çocukların zaman zaman sahneye çıkarak şarkı ve ilahiler okuduğu program kapsamında, yarışmalarda sorulara doğru cevap veren çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ayrıca İstanbul'un farklı ilçelerindeki dernekler aracılığıyla fuara gelen çocuklara, kitap alma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap kuponu hediye edildi.

Çocukların aileleri ve hocaları rehberliğinde fuardaki herhangi bir stanttan ücretsiz kitap almasına imkan sağlayan kitap kuponları ilgi gördü.

Kaynak: AA