Waad Al-Kateab, 18 yaşında üniversite eğitimi için gittiği Suriye'nin Halep şehrinde kendini iç savaşın ortasında buldu.

Yıllarca kamerasıyla yaşadıklarını kaydetti. O kayıtlar "For Sama" yani "Sema İçin" belgeselinde izleyiciyle buluştu.

Göç ve göçmenler konusunda çalışan Harmony Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da belgeselin özel gösterimini gerçekleştirdi.

"Evimiz, tarihimiz, ülkemiz vardı, terk etmek istemedik"

Gösterim için Türkiye'de bulunan Yönetmen Waad Al-Kateab TRT Haber'e şu açıklamaları yaptı:

"Bu çekimleri yaparken kim olduğumuzu ve neden mücadele ettiğimizi kaydetmek, neler olduğunu göstermek istedim. Bugün hala Suriyeliler kamplarda, farklı ülkelere dağılmış durumda. Bizim evimiz, tarihimiz, ülkemiz vardı, onu terk etmek istemedik. Neler olduğunu hatırlatmak önemli."

Suriye'deki dramı anlatan belgeselin Türkiye'de özel gösterimi yapıldı

Yönetmen Waad Al-Kateab, belgeseli, Halep kuşatması sırasında dünyaya gelen kızı Sema'ya "Sevgi Mektubu" olarak adlandırıyor. Savaşın içinde hayatlar en yalın haliyle görülüyor.

Doktor Hamza Al-Kateab ise belgeselle ilgili şunları söyledi:

"İnsanlar sayıları ya da hava saldırılarını haberlerden duyuyordu. Ama ne hissettiğimizi, mücadelenin ne olduğunu bu kadar net görmüyordu. Belgeseli izleyip 'Gerçekten bunlar mı yaşandı' diye soran çok oldu."

Harmony Program Direktörü Yavuz Yiğit ise belgeselle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de Suriyelilere karşı bazı önyargılar var 'yeterince savaşmadılar, mücadele etmediler' diye. Filmi izlediğinizde bunun tam tersi olduğunu görüyorsunuz. Biz burada bir empati yapmalarını sağlıyoruz."

"Kızlarımla yurduma dönme hayalim var"

Suriyeli yönetmen Al-Kateab, geleceğe dair umutlarını da şu sözlerle anlattı:

"Hala umudum var. Kızlarımla evime, yurduma dönme hayalim var. Daha önceden neredeysek yine orada olacağımıza dair inancım var. Suriyelilerin kendi geleceklerini tayin edecekleri günlerin yaşanacağını görmek istiyorum."