1965 yılında Erzincan Kemaliye’de doğan Adnan Ülger, ilk-orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

1981 yılında, daha sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu olacak olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’na girdi.

Çok sevdiği mesleğine ilk adımlarını atacağı okulundan 1985 yılında mezun oldu. Kısa bir süre yazılı basında görev yapan Ülger, 1986 yılında TRT’nin açtığı sınavları kazanarak Radyo Prodüktörü olarak göreve başladı.

TRT Ankara Radyosu’ndaki 32 yıllık hizmeti boyunca çok sayıda programın yapımcılığını üstlenen Adnan Ülger, TRT Radyolarının en sevilen programlarından “Gecenin İçinden” ve “Gündem” programlarını hazırlayan ekipte yer aldı.

TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlenecek

Prodüktörlüğünün yanı sıra idari görev de alan Ülger, 2004-2008 yılları arasında Ankara Radyosu Tiyatro-Eğlence Yayınları Müdürlüğünü de üstlendi.

TRT'den 2018 yılında emekli olan ve meslek hayatı boyunca üreticiliği, üslubu ve kalemiyle dinleyici ve mesai arkadaşlarının sevgisini kazanan usta prodüktör Adnan Ülger, bugün 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Adnan Ülger, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Adnan Ülger’in cenazesi 21 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de TRT Ankara Radyosu’nda düzenlenecek olan törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.