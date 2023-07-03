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Kültür-Sanat
AA 03.07.2023 14:51

Sümela Manastırı bayramda 38 bin 252 ziyaretçiyi ağırladı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 38 bin 252 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Sümela Manastırı bayramda 38 bin 252 ziyaretçiyi ağırladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, her dönem olduğu gibi bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaydı.

Trabzon'a gelenlerin rotasında ilk sırada yer alan manastır, 24 Haziran-3 Temmuz arasında 38 bin 252 turisti ağırladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Bayram tatillerinde yakalanan en yüksek rakam oldu"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından "Sümela'ya rekor ziyaret" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Tarih, kültür, doğa, spor ve medeniyet şehri Trabzon. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince Sümela Manastırı'nı 38 bin 252 kişi ziyaret etti. Bu rakam bugüne kadar bayram tatillerinde yakalanan en yüksek rakam oldu" ifadelerini kullandı.

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