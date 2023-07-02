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Kültür-Sanat
İHA 02.07.2023 15:05

Bayramda Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramda Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
[Fotograf: DHA]

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının ardından ünü sınırları aşan tarihi ören yeri, her yıl dünyanın birçok noktasından ziyaretçi ağırlıyor.

Ziyarete açıldığı 2018 yılında üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle ören yeri, 412 bin 378 ziyaretçi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı.

Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bayramda Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Tarihi ören yeri, 2022 yılında ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekoru kırdı.

2023 yılının ilk yarısında, depremler ve kentte etkili olan sel baskını nedeniyle bir süre ziyarete kapalı olan ören yerini 6 aylık dönemde 56 bin 112 kişi gezdi.

Göbeklitepe, Kurban Bayramı dolayısıyla da ziyaretçi akınına uğradı

Yurt dışından Göbeklitepe'yi ziyarete gelen turistlerden Ozan Kaymak, "İlk defa geldik. Böyle bir tarihi yeri görmek, insanların eski zamanlardaki yaşantısını canlı videosunu da izleyebilmek, o yılları içimizde hissettik. Güzel bir duygu, ilk defa geliyoruz. İlk defa geziyoruz, güzel bir yer herkese de tavsiye ederim" dedi.

Göbeklitepe’yi ilk kez ziyaret eden Muhammed Çağrı isimli vatandaş ise, “İlk defa Göbeklitepe'ye geliyorum. İlk defa Çay Önü’ne de geldim. İnanılmaz gerçekten. Buralar koyunun evcilleştirildiği çok değerli topraklar, buralar gerçekten insanoğlunun başladığı, insanlığın başladığı fakat gerçek değerini görememiş yerler olarak düşünüyorum" diye konuştu. 

Bayramda Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Ziyaretçilerden Meriç Turhan ise, "Hep gelmek istediğim bir yerdi, bugüne kısmet oldu. Diyarbakır'a gidiyorduk, şansımıza buraya geçelim dedik, denk geldik. Tarihi çok seviyorum. Hatay'dan geldik. Kesinlikle tarihi seven herkesin gelip görmesi gereken bir yer" dedi.

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