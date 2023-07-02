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Kültür-Sanat
İHA 02.07.2023 16:10

Elazığ’da İsot ve Peynirli Ekmek Festivali düzenlendi

Elazığ'da Yeni ismi Aksaray, eski ismi Yığinki olan mahalle sakinleri her sene düzenledikleri İsot ve Peynirli Ekmek Festivali'nin 8'incisini düzenledi.

Elazığ’da İsot ve Peynirli Ekmek Festivali düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Bu sene Elazığ'ı musiki ustalarından olan merhum bestekar emekli yarbay Vasfi Akyol anısına düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Elazığ Kürsü Başı ekibinin yer aldığı etkinlikte katılanlara peynirli ekmek ve kavurma ikram edildi.

Çocuk yaşta babasını kaybettiğini ifade eden rahmetli Vasfi Akyol’un kızı Gülter Güler Akyol şöyle konuştu:

“Rahmetli babam bizlere çok gurur duyacağımız bir isim bıraktı. Son nefesime kadar da gurur duyacağım. Babam kısacık hayatına rağmen ailesine çok iyi bir baba olmuştur. Babamın çok iyi bir müzik kulağı vardı. 52 senelik ömründe müzik adına çok kalıcı izler bıraktı. Günümüzdeki bir çok şarkının unutulmadan bugünlere gelmesinde babamın çok önemli rolü vardır. Babam şarkılarını zaman içerisinde unutulmaması için notaya alarak TRT arşivine teslim etmiştir. Bu sayede şarkılar bugüne kadar unutulmadan gelmiş bundan sonrasında da gelecek nesillere aktarılacak birçok duygulara tercüman olacaktır”

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