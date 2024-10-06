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Kültür-Sanat
TRT Haber 06.10.2024 15:38

Sultan Bestekârlar Rami Kütüphanesi'nde unutulmaz bir gece yaşattı

Osmanlı Sultanları Sultan IV.Murad, III.Selim, II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen, tarihi 300 yıla kadar uzanan musiki eserleri önceki akşam Rami Kütüphanesi'nin duvarlarında yankılandı.

Sultan Bestekârlar Rami Kütüphanesi'nde unutulmaz bir gece yaşattı

Musıki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildi.

Sultan Bestekârlar konseri, hem sanata hem de Osmanlı'nın müzikal mirasına saygı duruşu niteliği taşıdı.

Geçmişten bugüne musiki… Osmanlı Sultanları besteledi, gençler icra etti

Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Rami Kütüphanesi'nin etkileyici atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, müziğin gücüyle geçmişin ruhunu canlandırdı.

Hande Soral, İlayda Alişan ve Rabia Soytürk gibi ünlü isimler, klasik Türk musikisine olan ilgilerini Sultan Bestekârlar konserinde bir kez daha gösterdi. Bu köklü müzik geleneğine olan hayranlıklarını dile getirirken, geleneksel musikinin zarafeti karşısında duydukları derin ilgiyi ve saygıyı ifade ettiler. Yalnızca oyunculuk ve televizyon dünyasında değil, sanata ve kültüre olan duyarlılıklarıyla da tanınan bu isimler, Türk musikisinin ruhunu yansıtan etkinliklerde yer alarak, sanatın farklı dallarını bir araya getiren güçlü bir köprü oluşturuyorlar.

Sultan Bestekârlar Rami Kütüphanesi'nde unutulmaz bir gece yaşattı

Sanatseverlerden yoğun ilgi

Yoğun ilgi gören bu özel konserin sunuculuğunu, usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlendi. Türk musıkisinin zarif eserlerini seslendiren hanendeler İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu, dinleyicileri Osmanlı saraylarının zamana meydan okuyan melodileriyle büyüledi. Onlara eşlik eden saz virtüözleri ise, tanburda Özata Ayan, kanunda Mustafa Tabak, neyde Ahmet Cavit Altınkaynak, kemençede İremnur Yaşar ve ritimde İlayda Uçar’dan oluşan ekip, müziğin derinliğini ustalıkla sahneye taşıdı.

Gece, klasik Türk müziğinin inceliklerini keşfetmek isteyen sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Rami Kütüphanesinin tarihî atmosferi, sultan bestekârların zamansız eserleriyle yankılandı; adeta tarihe kısa bir yolculuk yapıldı.

Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin nadide eserlerini gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla yerine getirirken, bu tür konserlerle kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen etkinlik, sanatın gücünü ve kültürel zenginliğimizi ulusal ve uluslararası arenada tanıtan bir platform sunmaya devam ediyor.

İstanbul’un kalbinde, klasik Türk musikisinin en nadide eserleriyle dolu bu gece, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Musikinin tarihe dokunduğu, ruhlara hitap ettiği konser, izleyicilerin kulaklarında ve kalplerinde derin izler bıraktı.

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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