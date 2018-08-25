St. Pierre Kilisesi turistlerin ilgi odağı

Hatay'da inanç turizmi açısından önemli yere sahip olan St. Pierre Kilisesi, yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark, kafeterya ve danışma bürolarıyla cazibe merkezi olma özelliğini koruyor.

Milattan sonra 30'lu yıllarda Hz. İsa'ya inananların gizlice toplandıkları, kayalara oyulmuş 13 metre uzunluğunda, 9,5 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğindeki mağaraya kurulu St. Pierre Kilisesi, Vatikan'dan sonra 1963 yılında Hristiyanlığın hac yeri ilan edilmesiyle her yıl 29 Haziran'da hac görevini yerine getirmek isteyen Hristiyanlara ev sahipliği yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, farklı dine inananların kardeşçe, barış, huzur ve hoşgörü içinde yaşadığı Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nin özel bir yeri olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinden insan geliyor

Kilisenin inanç turizminin merkezi olan Hatay'ın önemli yapılardan olduğunu ifade eden Işıkgör, kilisenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini aktardı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2011'de dahil edilen kilisenin kalıcı listeye alınması için çalıştıklarını dile getiren Işıkgör, şöyle devam etti:

"St. Pierre Kilisesi en önemli eserlerimizden birisidir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunmaktadır. Amacımız UNESCO daimi listesine girmesidir. İnşallah kısa süre içerisinde yer bulacaktır. Özellikle 29 Haziran'da burada her yıl düzenli olarak ayin yapılıyor. İnanç turizmi açısından çok önemli olduğundan buranın ziyaretçileri yabancı Hristiyanlardan oluşuyor ama dünyanın her yerinden insanlar burayı gelip ziyaret ediyor."

Yerli turistler de ilgi gösteriyor

Turistlerden Giray Esen, çok köklü bir tarihe sahip olduğunu öğrenmesi üzerine, daha yakından görmek için eşiyle Hatay'a gittiğini söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine St. Pierre Kilisesi'ni ziyaret ettiğini anlatan Esen, "Hakikaten ülkemizde her yer ayrı öneme sahip. Her yerimizde ayrı bir tarih var" dedi.

Fahri Doğanoğlu ise, 20 yıl önce de gezdiği kilisenin restorasyon ve çevre düzenlemesiyle daha güzel hale getirildiğini aktardı.

Çocuklarını da kiliseyi görmeleri için Hatay'a götürdüğünü dile getiren Doğanoğlu, "Burası gayet güzel restore edilmiş, dinlenme alanları konulmuş, ferah bir ortam. Her gencin geçmişi öğrenme adına buraları görmesi lazım" dedi.

İbrahim Yavuz da, tarihi yerleri görmek için Hatay'ı tercih ettiğini, ilk defa bir kiliseyi gezdiğini anlattı.

Kaynak: AA