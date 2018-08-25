Farklı kuş türleri ve doğal güzelliğiyle Susuz Şelalesi

Bölge halkının "Su Uçan" da dediği Kars-Ardahan yolu üzerindeki Susuz Şelalesi çevresinde, Susuz Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) yürüttüğü çalışmalar sonucu "Susuz Şelalesi Mesire Alanı" yapıldı.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelalenin çevresinde mesire alanı ve çeşitli düzenlemeler yapılmasından sonra, bayram tatilinde yoğunluk oldu.

24 farklı kuş türünü barındırıyor

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelale, 75 metreden dökülen suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkıyor. Mesire alanında yapılan seyir terası, bölgenin en yüksek su düşüşünü sağlayan şelaleyi izleyen vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Şelalenin yanında bulunan vadideki yaban hayatı ile burada yaşayan 24 farklı türdeki kuş da bölgeye farklı bir güzellik katıyor.

Ziyaretçilerden Deniz Yıldız, Susuz Şelalesi'nin Kars ve bölgesi için önemli bir yer olduğunu söyleyerek, "Şelalenin turizme kazandırıldığını görünce geldik" dedi.

Şelalenin etrafında yürütülen çalışmalarla daha cazip alan haline geldiğini belirten Yıldız, "Burada yapılan çalışmalar çok güzel. Burayı gören herkes geliyor. Önceden buralar kullanılmıyordu, böyle bir piknik alanımız yoktu. Herkes ailece buraya gelebilir. Temiz ve düzenli" diye konuştu.

Kaynak: AA