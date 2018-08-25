Selimiye Camii bayramda ilgi odağı oldu

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, bayram tatilinde ilgi odağıydı. Çeşitli illerden vatandaşlar, yurt dışında yaşayan Türkler ve yabancı turistler mimari şaheseri ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bayram tatilinde şehirdeki ve Saros Körfezi'ndeki otellerin dolduğunu söyledi.

"Ziyaretçi sayısı beklentimizin 2 katına çıktı"

Ege ve Akdeniz kıyılarına gitmeyenlerin tatilini kısa turlar yaparak Edirne ve Trakya'daki tatil yörelerinde geçirdiği belirten Hacıoğlu, "Kısa turlarla Edirne'ye gelenler Selimiye'yi görmeden gitmediler. Bayramdan önce 150 bin ziyaretçi bekliyorduk ancak gördüğümüz kadarıyla ziyaretçi sayısı beklentimizin 2 katına çıktı" dedi.

Selimiye Camii'nin önemli bir kültür ve ibadet merkezi olduğundan bahseden Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Selimiye Camii'ni 300 bin kişi ziyaret etti. Bu hem kentimizin ekonomisine hem de turizmine büyük katkı sağladı. Selimiye ile diğer tarihi camilerimiz de çok sayıda ziyaretçi aldı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Enformasyon Bürosu bayramın 1. gününden itibaren açıktı ve görevlilerimiz Edirne'ye gelen tarihi ve turistik yerleri görmek isteyenleri bilgilendirdi."

"Selimiye inanç turizminin merkezi"

Selimiye Camii imam hatibi ve müezzini Yusuf Serenli de, Selimiye Camii'nin hem ibadet hem de kültürel anlamda çok önemli bir cami olduğunu dile getirdi.

Selimiye'nin inanç turizminin merkezi olduğunu belirten Serenli, "24 saat yoğunluk devam ediyor. Her yaş grubundan ziyaretçimiz var. Çocuklar, büyükler, orta yaşlılar herkes Selimiye'de" dedi.

Kaynak: AA