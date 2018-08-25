Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çifte bayramı

İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki şehirleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olmaya devam eden bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da, bayramda turistler otel bulmakta zorlandı.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ün üzerinde olduğu şehirlerde, turizmle bağlantılı sektörler de çifte bayram yaşadı.

Rota Gaziantep'ten başlıyor

Gastronomi turizmiyle dikkat çeken Gaziantep'te bayram süresince ziyaretçi hareketliliği yaşandı.

Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazla olduğu şehirde Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer aldı.

Restoranların da yoğun olduğu kentteki otellerde, rezervasyon yaptırmayan pek çok kişi konaklayacak yer bulmakta zorlandı.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te restoranlar, turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında kente özgü yemeklerden tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, müzeleri de ziyaret ediyor.

Güneydoğu'nun tarihinde yolculuk

Gaziantep'ten başlayan Güneydoğu tatil rotası ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamlayanların sonraki durakları, en eski tapınak kalıntıları kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Şanlıurfa Göbeklitepe.

Yerli ve yabancı turistler, daha sonra Perre Antik Kenti ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak belirtilen Nemrut Dağı'nı sınırlarına sığdıran Adıyaman'ı geziyor. Tatilcilerin son durağı ise Diyarbakır'daki zengin tarihi mekanlar ve taş evleriyle dikkat çeken Mardin.

Bölgenin sıcak olması nedeniyle dönem sakin geçti

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, son dönemde bölgede turizm sezonlarının yoğun geçtiğini ve bunun kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bölgenin sıcak olması nedeniyle normalde bu dönemin sakin geçtiğinden bahseden Çoban, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sayesinde sıcak havaya rağmen insanlar adeta bölgeye akın etti. Şanlıurfa ve bölgede otel, konukevleri ve misafirhaneler ciddi bir doluluğa ulaştı. Şanlıurfa'da neredeyse yer bulmak imkansız hale geldi. Bu durum tabii ki kentin ekonomisine ve esnafa katkı sunuyor. Eylül ayında havaların serinlemesiyle bu yoğunluk daha da artacaktır. Kurban Bayramı bu anlamda bölge turizmine çifte bayram yaşatmış oldu."

"Bölgeye son dönemde yoğun turist akını var"

Diyarbakır'dan Gaziantep'e turist kafilesi getiren turist rehberi Halit Aygat ise, özellikle 2014'ten beri bölgeye yoğun bir turist ilgisi olduğunu anlattı.

Özellikle kültür turları için bölgeyi tercih edenlerin Gaziantep'ten başlayarak Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'ı görmek istediğini belirten Aygat, şunları söyledi:

"Bölgeye son dönemde yoğun turist akını var. Nisan ve haziran ayları arasında otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'dü. Şimdilerde ise ekim ayına kadar yine oteller neredeyse dolu. Kurban Bayramı da beklenenden daha iyi durumda. Bayram döneminde en çok Zeugma Müzesi, Harran ve Göbeklitepe'ye talep geldi. Buraya daha çok batı illerinden turistler geldi. Özellikle de bayramın 2. gününden itibaren bölgede turlarda yer kalmadı."

Kaynak: AA