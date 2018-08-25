Cehennem Vadisi maceraseverleri ağırlıyor

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında bulunan Cehennem Vadisi, birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Dağın 2 bin metresinden zirvesine kadar uzanan devasa vadi, uçurumları, yeşil bitki örtüsü, buzulları ve eriyen buzullardan akan sularıyla ilgi çekiyor.

Bilinmeyen pek çok güzellik bir arada

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın hemen üstünde bulunan Cehennem Vadisi, sunduğu zorlu parkurlarıyla maceraseverleri ağırlıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, Cehennem Vadisi'nin pek bilinmeyen birçok güzelliği barındırdığını söyledi.

Vadide gezme imkanı bulanların çok sayıda güzellikle karşılaşabileceğini aktaran Türkoğlu, "Ağrı Dağı ülkemizin en büyük milli parkını bünyesinde barındırıyor. Özellikle üst kısımlarda şelaleler, yukarıdaki suların getirmiş olduğu buzullar, yaban hayvanları, bunların hepsi Ağrı Dağı'nda" dedi.

"Kendi güvenliklerini temin etmeleri gerekiyor"

Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu vadide, buzullarla, şelalelerle, mevsimsel olarak tabiatın gösterdiği bütün olaylarla karşılaşılması mümkün. Buraya gidecek olanların önce kendi güvenliklerini temin etmeleri gerekiyor. Ondan sonra adeta bir serüvene başlayabilirler."

Vadinin sunduğu zorlu koşullar nedeniyle sadece uzaktan izlenebileceğini, daha ayrıntılı gezmek için ziyaretçinin doğa şartlarına hakim olması gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Oraya çıkarken yukarıdan gelen su birikintilerinin doğal olarak oluşturduğu setlerle, taş duvarlarıyla karşılaşılabilir. Özellikle profesyonel dağcıların çıkabilecekleri bir yer. Cehennem Vadisi engebeli ve çıkışı çok zor bir alan. Buraya giden dağcıların özellikle profesyonel olmalarını öneriyorum."

"Gerçek anlamda macera arayanlara öneriyoruz"

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) sporcularından Zeynel Abidin Kızılkaya da, Cehennem Vadisi'nin Türkiye'deki en zorlu doğal alanlardan biri olduğunu anlatarak, "Vadinin içinde yüzlerce metre yüksekliğe sahip kaya duvarlarının zirvesinde Ağrı Dağı'nın zirvesinden 4 mevsim eksilmeyen buzullar bulunuyor. Hava şartlarına göre yer yer buzullarda kopma ve erime yaşanıyor. Bu olaydan sonra geçici şelaleler oluşup yüzlerce metre aşağı dökülüyor" dedi.

Kaynak: AA