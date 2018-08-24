15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali düzenlendi

Bodrum ilçesinde 4 Eylül'e kadar "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilen festival kapsamında genç piyanistler, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de konser verdi.

Konsere yaşları 11 ile 28 arasında değişen, Royal Academy of Arts, Başkent Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi konservatuarlarından ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden 14 öğrenci katıldı.

Festival kapsamında sahneye çıkan ve Cyprien Katsaris, Konrad Richter ile Gülsin Onay'dan 11 gün boyunca eğitim alan genç müzisyenler, Toprak Ev'deki konserde Chopin, Mozart, Liszt, Bach, Rachmaninoff ve Debussy gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Ustalık sınıfının ardından sahneye çıkan genç piyanistler, sırayla kendi seçtikleri repertuvarları seslendirdi.

Etkinlikte öğrencilere, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

Gülsin Onay, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz çok başarılı, çok azimli, onları çok güzel bir gelecek bekliyor. Bu güzel günde onları dinlemeye gelerek destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Konseri izlemeye gelen sanatseverler keyifli dakikalar yaşadı.

Kaynak: AA