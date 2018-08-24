Arbane ve davul ustası sazıyla sözüyle Diyarbakır'ı anlatıyor

Et ve Süt Kurumundan (ESK) 1997'de emekli olmasının ardından pasajda açtığı iş yerinde arbane ve davul imalatına başlayan Zülfi Yoldaş, 17 yaşından bu yana saz çalıyor.

Her sabah iş yerini açmadan önce kahvaltısını kedilerle paylaşan Yoldaş, gün boyu iş yerinde davul ve arbane üretimi ve tamiri yapıyor, sazıyla da misafirlerine müzik ziyafeti sunuyor.

Emekli olduktan sonra zamanının tamamını müziğe ayırmaya başladığını belirten Yoldaş, Sur'da mütevazi iş yeri açarak müzikten ve şiirden ayrılmadığını söyledi.

Yoldaş, evli ve 6 çocuk babası olduğunu, çevresinde "Aşık Zülfi" olarak tanındığını dile getirerek, bugüne kadar 17 şiir kitabı yazdığını ve 3 kaset çıkardığını anlattı.

"Diyarbakır özlemi içimden hiç çıkmaz"

Tarihi Diyarbakır'ı aşkla sevdiğini ve eserlerinde anlatmaya çalıştığını ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, gerçekten kadim bir şehir, surlarıyla, tarihiyle dünyaya ün salmış bir memleket. Diyarbakırlı olmaktan gurur duyuyorum, nereye gidersem gideyim Diyarbakır'ın özlemi içimden çıkmaz. Bir aşık ve ozan olarak Diyarbakır benim için bir başkadır."

"Eserlerimi aşkla söylüyorum"

"Bendeki muhabbet, şiir tutkum, kasidelerim, türkülerim, uzun havalarım, bana Hak'tan verilen bir armağandır." diyen Yoldaş, eserlerini aşkla söylediğini kaydetti.

Yoldaş, şunları dile getirdi:

"Bir insan bir kuldan bir hediye aldığı zaman seviniyor. Allah insana bir şey hediye ederse insan sevinmez mi? Kimseden ders almadan saz çalmayı öğrendim. Yıllardır çalarım, söylerim, bazen ağlarım, bazen gülerim, bana Aşık Zülfi Yoldaş diyorlar. Allah böyle istemiş ben neylerim."

İş yeri komşusu Abdusselam Ekin de Yoldaş'ı çok sevdiklerini, bazen saz çaldığını, bazen de şarkı söylediğini belirterek, onun sayesinde pasajın şenlendiğini söyledi.

Ekin, "Hem gönüle hem de kulağa hitap ediyor. Güzel şarkıları, şiirleri var, bazen kitaplarını alıp okuyoruz. Bizim pasaja renk katıyor." dedi.

Esnaf Selçuk Özkarabulut da Yoldaş'ın renkli kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın yetiştirdiği en renkli simalardan biri." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA