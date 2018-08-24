Bayburt Kalesi'nde tarihe yolculuk

Şehir merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı.

Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen kale, geçmişte dış yüzeyinde bulunan mor ve mavi çiniler dolayısıyla "Çinimaçin" kalesi olarak da anılıyor.

150 bin metrekare alan üzerine kurulu

Türkiye'nin en büyük 3'üncü kalesi olan Bayburt Kalesi 150 bin metrekare alan üzerine kurulu, çevresindeki surlar 3 kilometre uzunluğa sahip.

Surlarının yüksekliği 30 metreyi bulan, geçmişte bakım ve onarımlardan geçirilen kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2017'de başlattığı restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'un yaşayan tarihi Bayburt Kalesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Kale, bayram nedeniyle şehre giden vatandaşların en çok ziyaret ettiği alanlar arasında yer aldı.

Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar kaleye giden ziyaretçiler, tarihte yolculuğa çıkmanın yanı sıra kenti yüksek tepeden izlemenin keyfini yaşadı.

Kaynak: AA