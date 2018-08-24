Hakkari film festivaline ev sahipliği yapıyor

Kentin tanıtılması ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 17 Ağustos'ta başlayan "1. Ulusal Film Festivali" kapsamında bir ay boyunca vatandaşlara ücretsiz 10 film gösterimi sunulacak.

Film etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin zemin katındaki sinema salonunda her gün 4 seans şeklinde gerçekleştiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentte son yıllarda kültür, sanat ve turizm alanlarında önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

"İlimizin tanıtımını sağlamış oluyoruz"

İl genelinde kurumların katkıları ile bu gelişmelerin ivme kazandığına vurgu yapan Ağacanoğlu, şöyle devam etti:

"Kültür varlıklarımızın turizme kazandırılmasından ilimizin tanıtımına, ilk olarak gerçekleştirilen festivallerden uluslararası turizm fuarlarına, turizme dayalı kış sporlarından doğa sporlarına şehrimiz adeta kabuğunu kırmaya başlamış, bir kültür sanat ve turizm şehri haline gelmiştir. Festivallerle hem ilimizin tanıtımını sağlamış oluyoruz hem de vatandaşlarımız arasında sosyal dayanışma ve kaynaşmayı sağlıyoruz."

Kentin tanıtımına yönelik festivaller gerçekleştirildiğini anlatan Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak gerçekleştirdiğimiz Kar Festivali ve Ters Lale Festivali'nin yanı sıra Hakkari'ye 1. Ulusal Film Festivali ve 2. Ters Lale Sanat, Spor ve Kitap Festivali'ni kazandırmış olduk. Özelikle Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak'ın destekleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesinin katkıları ile önümüzdeki üç ay içerisinde Hakkari 1. Ulusal Film Festivali, 2. Ters Lale Sanat, Spor ve Kitap Festivalini hayata geçirmiş olacağız."

Ağacanoğlu, vatandaşlara bir ay boyunca ücretsiz film gösterimi sunulacağını, etkinliğin sonunda bir filmin galasını gerçekleştirmeyi ve bu filmin sanatçılarını Hakkarililerle buluşturmayı planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA