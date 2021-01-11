Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sondaj çalışmasında tarihi mezar taşı ve yazıt buldular
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu. Çıkarılan mezar taşında 19 satırdan oluşan yazıt yer alıyor.
Muğla Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince, 3. derece arkeolojik sit alanında sondaj çalışması yapıldı. Arkeologların bazı tarihi kalıntılara rastlaması üzerine çalışmanın kapsamı genişletildi.
Kazıda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezar kaidesi ve mezar taşı gün yüzüne çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mezar taşında 19 satırdan oluşan bir yazıt var
Mylasa Antik Kenti'nin mezarlıklar bölgesi olarak bilinen alanda çıkarılan mezar taşının üzerindeki 19 satırdan oluşan yazıt, kazı ekibini heyecanlandırdı.
Mezarın sahibi hakkında bilgi içerdiği sanılan yazıt ve mezar kaidesi korumaya alınarak, inceleme için Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Müze Roma Dönemi Sondaj
Son Haberler
- 17:04
- 17:01
- 16:56
- 16:41
- 16:35
Sıradaki Haber
Özel tiyatrolara 14,5 milyon lira destek sağlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz