Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bin 700 yıllık erkek büstü bulundu

Mersin'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları devam ederken, kazıda bulunan ve önemli bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bin 700 yıllık büstün sergilenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bu yıl 19'uncusu yürütülen kazı çalışmaları 9 Temmuz'da alandaki sütunlu caddede başladı. Kazı ekibi yürüttüğü çalışmalarda yüzeyin hemen altında gömülü şekilde önemli bir kişi olduğu düşünülen bir erkeğe ait portre büst buldu.

Mermerden yapılmış ve yüksekliği 82, genişliği 60 santimetre olan büst Mersin Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı.

Büstün sergilenmesi için müzede çalışma başlatılırken, ziyarete açılmasından sonra yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Sütunlu caddeyi tamamen temizlemeyi düşünüyorlar

Kazı heyeti başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, sütunlu caddeyi tamamen temizleyip Roma dönemini arkeolojik olarak ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yağcı, kazıdan sonra alanı restore edilecek hale getirmek istediklerini, bunun için 1999 yılından beri yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

"Kazılarda bu yıl bin 700 yıllık bir büst bulduk"

Kazı çalışmalarının geçmişte zaman zaman yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle temposunun düştüğünü hatırlatan Yağcı, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda artan destekle çalışmalarımız hız kazandı. Kazıda sona yaklaşıyoruz. Biraz iş gücüne ihtiyacımız var. Kazılarda bu yıl bin 700 yıllık bir büst bulduk. Stil olarak ikinci yüzyılın sonu üçüncü yüzyılın başı olarak tarihlenebilir. İmparator demek için erken ama özel bir kişiye ait olabilir. Bir komutan veya toplumun ileri gelen bir şahsına ait olabilir. İşçilik yönünden dünyada sayılı bir eser. Dünyada sayılı örneklerden. Hemen yüzeyin altında çıktı. Sıkıştırılmış dolgu toprağın altında çıktı. Daha önce bilerek gömüldüğü anlaşılıyor."

Yağcı, daha önce bölgede rahip heykeli bulduklarını ve Adana Müzesi'nde sergilendiğini vurgulayarak, sütunlu caddenin bu tarz eserler açısından çok zengin olduğunu anlattı.

Kaynak: AA