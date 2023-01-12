Jason Statham'ın başrolünde oynadığı Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümü Antalya'da çekilen "Servet Operasyonu" filmi, izleyiciyle buluşacak.

Filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Orson Fortune karakterini canlandıran Statham'a, Hollywood'un ünlü isimleri Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley eşlik ediyor.

Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Bestemsu Özdemir'in de rol aldığı filmin çekimleri 2021 Ocak'ta başladı. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin sahnelerinin büyük bölümü EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nda inşa edilen dev film platosu ile 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında, Aspendos Antik Kenti, Karaalioğlu Parkı, kent merkezinin antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda geçiyor.

Megan

Gerard Johnstone tarafından sinema perdesine taşınan "Megan", bir oyuncak şirketi tarafından tasarlanan ve çocukların hem dostu hem de oyun arkadaşı olarak dizayn edilen insansı robot Megan'ın, görevinin ötesine geçen kararlar almasıyla gelişen korkunç olaylar konu ediliyor.

Korku, gerilim ve bilim-kurgu türündeki yapımın başrollerinde Allison Williams, Violet McGraw ve Amie Donald oynuyor.

Aİ

Polonyalı yönetmen, senarist ve oyuncu Jerzy Skolimowski'nin 7 yıl aradan sonra çektiği "Aİ", hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor.

Polonya'nın Oscar adayı olarak açıklanan bilim-kurgu ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Sandra Drzymalska, Mateusz Kosciukiewicz, Tomasz Organek ve Lorenzo Zurzolo rol aldı.

İllegal Hayatlar

Cenk Çelik'in yönettiği, "İllegal Hayatlar", kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini işliyor.

Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen, youtuber ve içerik üreticisi Mahsun Karaca'nın başrolünde oynadığı filmde, Adana'da kaçak kumarhane işleten bir adamın, yapılan baskınlardan kurtulmak ve çeşitli illegal işlerini daha da rahatça yapabilmek için siyasi parti kurması ele alınıyor.

Tamiri Mümkün

Recep Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı "Tamiri Mümkün", ünlü rock grubu Mor ve Ötesi'nin 28 Mayıs 2022'de İnönü Stadı'nda 35 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği konseri sinemaya taşıyor.

Ammar 3: Cin Kabilesi

Naz Gedik, İzzet Çivril ve Reyhan İlhan'ın rol aldığı Ahmet Yaşar Gümüş'ün yönettiği "Ammar 3: Cin Kabilesi", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.