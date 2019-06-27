Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 arttı. Sayısı 2 bin 858 olan sinema salonlarında, koltuk sayısı ise yüzde 4,2 yükselerek 342 bin 813'e ulaştı.

Sinemada yaşanan promosyon krizi sektörü nasıl etkiledi?

Yıllık hasılatı 900 milyon liraya yaklaşan sinema sektöründe büyük bir kriz yaşanmıştı. Sorun, film yapımcıları ile Türkiye'deki sinema salonlarının 905'inin sahibi olan işletmeci grup arasındaydı.

Yapımcılar, bilet hasılatından kendilerine düşen payın yıllardır artmadığını, bunun böyle devam edemeyeceğini savunmuştu. Ayrıca, uygulanan patlamış mısır ve içecek promosyonlu bilet satışından şikayetçiydi.

Ardından, ilk olarak oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan yeni filmini vizyona sokmaktan vazgeçmişti. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar da, Erdoğan'ın ardından filmlerinin vizyona girmesini istememişti.

Yani, Türk yapımcıların sinemalarla yaşadığı promosyon krizi, yerli filmlerin vizyona girmesini engelledi. 2019’da milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayan dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, sinema salon işletmecileri, sinema bileti ile başka bir ürünün satışını aynı anda yapamıyor.

Sinema seyircisi düştü

Sinema seyirci sayısı ise 2018 yılında yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu.

Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye düştü.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 12,5 artışla 65 bin 501 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145'e ulaşırken, yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 olarak gerçekleşti.

Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Tiyatro gösterileri arttı

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9,5 arttı. Bu dönemde, tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 olarak kaydedildi.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6,6 artarak 33 bin 772'ye ulaştı. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 6,9, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 5,3 yükseliş gösterdi.

Tiyatro seyircisi yüzde 11,9 arttı

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 9 bin 376'ya çıktı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı yüzde 4,3, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 7,4 yükseldi.

Seyirci sayısı tiyatroda 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 7,8, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26,7 arttı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6,6, çocuk eseri sayısı yüzde 3 yükseldi.

Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 4,7, çocuk eseri gösteri sayısı da yüzde 8,6 artış kaydetti. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 14,2 artarken, çocuk eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,1 yükseldi.

Kaynak: TRT Haber, AA