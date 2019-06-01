Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, mezarlığın geçmişinin 200 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Aydın, "Fakirullah hazretlerinin torunu Sultan Memduh bu tepeye yerleşmeye karar veriyor. Burada ilmi çalışmalara başlıyor ve bölge üzerine çok ciddi bir derecede bir etkinlik yapıyor. Daha sonra bu noktaya mezarlık kuruluyor. Osmanlı döneminde sarayından Tillo ilçesine ilmi çalışmalar yapmak için insanlar geliyordu. İstanbul’un kültürünü de buraya taşıyorlardı. Buradaki mezarlık şekilleri, İstanbul'daki mezarlardan esinlenerek yapılmıştır" dedi.

Mezarlığın bakımsızlık ve çürümüşlüğe terk edildiğini anlatan İdham Aydın, mezarlığın gün yüzüne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduklarını belirtti.

Aydın, mezarlık alanında 2 yıldır kazı çalışmasının yapıldığını aktararak, "2 yıldır kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor. Bu çalışmada mezarların başında bulunan sandıkların parçaları tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar tamir etmeye başlandı. Bu mezarda yatanların kimlikleri tespit edildi ve kitap haline getirildi. İlerleyen günlerde her mezarlığın başına kimlikleri asacağız. Buraya gelen ziyaretçiler bu mezarın kime ait olduğunu öğrenebileceklerdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA