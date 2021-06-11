14 il ve İsveç'ten 225 sporcu ile bisiklet tutkunları festival için Şırnak'ta buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonuyla Şırnak'ta "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" düzenlendi.

3 gün sürecek bisiklet festivali başladı

Şırnak Valiliği ile Şırnak, Uludere ve Beytüşşebap Belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen festival için başlama düdüğü çalındı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Bize düşen ortamı sağlamak. Bu ortamlar sizlerin katılımıyla kıymetleniyor, değerleniyor ve bu sayede Şırnak sizlerin de içinde olduğunuz, spor tabiriyle pedalları çevirmeye devam ediyor ve bu pedallar iyiliğe, aydınlık yarınlara, güzel yarınlara doğru çevriliyor."

Bisikletçiler 120 km yol alacak

225 bisikletçi Cumhuriyet Meydanı'ndan pedal çevirmeye başladı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Böyle güzel bir günde 14 ilden gelen ve bizi onurlandıran bu genç kardeşlerimize, yarış severlere teşekkür ediyorum. Şırnak bu etkinliklere son 2 yıldır alıştı ve daha güzel etkinlikler olacak" dedi.

Sporcular 3 gün sürecek festivalde her gün 40 kilometre yol alacak. Şırnak'tan Beytüşşebap'a varacak olan sporcular, aynı istikametten bisikletleriyle geri dönecek.