Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde bulunduran Safranbolu, dönemin belediye meclisi tarafından 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlandı.

Bu karar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 8 Ekim 1976'da "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen Safranbolu'da bulunan somut miras üzerinde yoğun bir restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihi ilçe, misafirlerini "zamanda yolculuğa" çıkarıyor

Korumadaki çabalar neticesinde UNESCO'nun da dikkatini çekerek 17 Aralık 1994'te Dünya Miras Listesi'ne "Safranbolu Şehri" adıyla alınan tarihi ilçe, dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasına girmeyi de başardı.

Osmanlı'nın şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarmasıyla "açık hava müzesi", "korumanın başkenti" ve "Osmanlı'nın parmak izi" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu, yılda 1 milyonun üstünde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kazasker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa, Köprülü Mehmet Paşa gibi isimlerin yaptırdığı kültürel zenginliklerle misafirlerine adeta "zamanda yolculuk" yaptıran Safranbolu, koruma kararının alınışının 46'ncı yılını kutluyor.